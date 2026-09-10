TERCER TÍTULO MUNDIAL DE PESCA
Nuria Mallada suma otro éxito
La Crónica de la Hoya de Huesca
La deportista de El Temple Nuria Mallada Marco se ha proclamado por tercera vez campeona del mundo por selecciones de pesca en agua dulce tras lograr el oro tanto en categoría indiviual como por equipos en la competición celebraba en el embalse valenciano de Bellús.
La oscense se impuso en las tres mangas de la competición y contribuyó de esa brillante manera al triunfo del combinado español.
Mallada, exfutbolista (Zaragoza Club de Fútbol Femenino y SDHuesca) y actualmente al frente de su propio negocio de fisioterapia, representa a la selección española y acumula una dilatada trayectoria en el mundo de la pesca deportiva de alta competición, con tres títulos mundiales por selecciones (2017, Hungría; 2024, Portugal; y este 2026 en España) y varios nacionales.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
- El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
- El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
- La voluntad de dar la cara de A.GAIN y el próximo presidente del Real Zaragoza
- El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional
- El Real Zaragoza blinda a Manolache, el portero del futuro, hasta 2031
- César Arzo, entrenador del Juventud Torremolinos y exjugador del Real Zaragoza: '¿A quién ficharía? Igual a Ander le apetece playita...
- Kristine Vitola, presentada con el Casademont Zaragoza: 'Enero está muy lejos, mi trabajo es venir, entrenar duro y rendir