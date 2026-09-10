Nuria Mallada suma otro éxito

La deportista de El Temple Nuria Mallada Marco se ha proclamado por tercera vez campeona del mundo por selecciones de pesca en agua dulce tras lograr el oro tanto en categoría indiviual como por equipos en la competición celebraba en el embalse valenciano de Bellús.

La oscense se impuso en las tres mangas de la competición y contribuyó de esa brillante manera al triunfo del combinado español.

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Mallada, exfutbolista (Zaragoza Club de Fútbol Femenino y SDHuesca) y actualmente al frente de su propio negocio de fisioterapia, representa a la selección española y acumula una dilatada trayectoria en el mundo de la pesca deportiva de alta competición, con tres títulos mundiales por selecciones (2017, Hungría; 2024, Portugal; y este 2026 en España) y varios nacionales.