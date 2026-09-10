Las obras vuelven a la A-132 desde el 14 de septiembre

Las obras de la carretera autonómica A-132 se retoman a partir del próximo lunes 14 de septiembre tras el calendario de cortes acordado por el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, alcaldes y sector turístico.

Los trabajos prosegurián por el viaducto número 11, situado entre el Puerto de Santa Bárbara y Villalangua y se prolongarán desde las 9.00 horas del día 14 hasta las 00.00 horas del 30 de septiembre.

El acuerdo establece que los siguientes cortes totales se consensuarán y planificarán antes del 1 de marzo para evitar que las principales actuaciones coincidan con el inicio de la temporada alta turística.

En ese periodo está prevista la intervención en los viaductos 1 y 2, situados junto al embalse de La Peña. Será un corte muy largo, por lo que se ha pedido un paso alternativo para los vecinos.

Además, se ha acordado la creación de una comisión de seguimiento de las obras de la A-132, que permitirá al territorio disponer de información actualizada sobre los trabajos y participar en la planificación de los próximos cortes de la carretera.

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Entre los acuerdos alcanzados figura que toda la información relacionada con cortes, incidencias y planificación de la carretera será comunicada exclusivamente por la Administración y no por la empresa concesionaria. Mientras, el Gobierno de Aragón asumirá la supervisión directa de la seguridad vial y del cumplimiento de las condiciones de la obra por parte de la empresa adjudicataria. Y, en caso de utilizarse la A-1205 como vía alternativa durante los cortes, quedará restringida al tráfico local y ligero, prohibiéndose el paso de vehículos pesados.