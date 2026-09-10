Orgullo sentido de la diáspora oscense

El Ayuntamiento de Huesca volvió a abrir un año más sus puertas a los oscenses del exterior en la tradicional recepción celebrada en el Colegio de Santiago de la Casa Consistorial, dentro de la programación de las fiestas de San Lorenzo. El encuentro reunió a más de 40 personas procedentes de diferentes puntos de España y otros países, entre ellos Holanda, República Checa, Costa de Marfil, Polonia, México y Andorra, además de Tenerife, Barcelona y Madrid, entre otros. Una cita que se ha convertido en uno de los actos más entrañables de las fiestas laurentinas y que ofrece cada año la oportunidad de reencontrarse, compartir recuerdos y mantener vivos los lazos con una ciudad que muchos tuvieron que dejar por motivos personales o profesionales, pero a la que continúan sintiéndose profundamente unidos.