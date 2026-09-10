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DESTACA LA PRESENCIA DEL PÚBLICO FAMILIAR

Pirineos Sur suma 42.000 personas de 66 países y récord de jóvenes

El embalse de Lanuza volvió a tener noches de lleno.

El embalse de Lanuza volvió a tener noches de lleno. / PIRINEOS SUR

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Pirineos Sur cerró su trigésimo tercera edición después de tres semanas en las que el escenario flotante de Lanuza volvió a convertirse en un punto de encuentro entre músicas, culturas, generaciones y públicos. Por el festival pasaron 42.000 asistentes durante 12 jornadas, con cuatro noches con todas las entradas agotadas y una alta presencia de público familiar.

El público volvió a responder a la diversidad de Pirineos Sur, con asistentes procedentes de los cinco continentes y de 66 nacionalidades. Aunque España sigue siendo el principal país de origen, crece el origen internacional, especialmente desde Alemania y Francia, además de gran presencia de Latinoamérica y países como Canadá o Australia.

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En España, la Comunidad de Madrid lidera por primera vez la venta de entradas, con un 21%, por delante de Aragón (15%) y Cataluña (10%). Además, el 61% del público fueron mujeres y el 45% tenía entre 25 y 34 años. Estos datos confirman la evolución positiva del festival, que ha mantenido cifras similares a las de 2025, cuando alcanzó los 47.000 asistentes en 13 jornadas, una más que este año. «Las cifras vuelven a ser excelentes y consolidan a Pirineos Sur como uno de los grandes festivales del verano. Y destacamos el crecimiento del público familiar, el excelente comportamiento de la venta anticipada y la buena acogida de las mejoras en movilidad», destacó la directora del festival, Amalia Ortiz.

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