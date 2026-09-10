La potabilizadora de Huesca mejora su servicio

La potabilizadora de las balsas del CEEI puede incorporar 15.000 metros cúbicos más de agua gracias a un nuevo bypass que toma el agua de una segunda balsa existente. Hasta ahora, la potabilizadora podía tomar agua de la balsa principal, con una capacidad de 60.000 metros cúbicos.

De esta manera, se aprovecha mejor una infraestructura que ya existía y se gana capacidad de respuesta en el sistema de abastecimiento al poder utilizar un volumen de agua que hasta ahora quedaba fuera del proceso de potabilización.

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La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, visitó recientemente las instalaciones para conocer de cerca la mejora realizada.