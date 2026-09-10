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EN SUS 21 OFICINAS OSCENSES

El servicio Correos Pay facilita el pago de los recibos

Un empleado de Correos entrega un paquete.

Un empleado de Correos entrega un paquete. / CORREOS

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Las 21 oficinas de Correos en la provincia de Huesca ofrecen el servicio de Correos Pay, que permite el pago de tasas, tributos y recibos con la máxima seguridad y garantía.

Este servicio facilita la gestión de la recaudación tributaria local o, en su caso, el pago de recibos de empresas de suministro eléctrico, abastecimiento de agua o telefonía de diversas entidades públicas y privadas que tienen acuerdo con Correos.

Con este servicio, que se presta a través del giro postal electrónico, los ciudadanos pueden ordenar pagos para abonar una tasa o impuesto. Se trata de un procedimiento que se realiza de forma ágil, fácil, cómoda, y con amplitud de horarios desde cualquier oficina de Correos.

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Asimismo, Correos Pay también se presta en el ámbito rural a través de los carteros y carteras rurales, por medio de sus dispositivos PDA. En la provincia de Huesca, Correos dispone de 88 rurales para ofrecer este servicio.

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