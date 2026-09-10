EN SUS 21 OFICINAS OSCENSES
El servicio Correos Pay facilita el pago de los recibos
La Crónica de la Hoya de Huesca
Las 21 oficinas de Correos en la provincia de Huesca ofrecen el servicio de Correos Pay, que permite el pago de tasas, tributos y recibos con la máxima seguridad y garantía.
Este servicio facilita la gestión de la recaudación tributaria local o, en su caso, el pago de recibos de empresas de suministro eléctrico, abastecimiento de agua o telefonía de diversas entidades públicas y privadas que tienen acuerdo con Correos.
Con este servicio, que se presta a través del giro postal electrónico, los ciudadanos pueden ordenar pagos para abonar una tasa o impuesto. Se trata de un procedimiento que se realiza de forma ágil, fácil, cómoda, y con amplitud de horarios desde cualquier oficina de Correos.
Asimismo, Correos Pay también se presta en el ámbito rural a través de los carteros y carteras rurales, por medio de sus dispositivos PDA. En la provincia de Huesca, Correos dispone de 88 rurales para ofrecer este servicio.
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