El SoNna lleva música, muchas risas y complicidad a Ayerbe y Loporzano

El Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca, hizo parada este verano en las localidades de Loporzano y Ayerbe de la mano, respectivamente, de Gilipojazz y Nico Miseria, dos propuestas musicales desenfadadas que atrajeron a un público variopinto en el que destacó la presencia de jóvenes.

Nico Miseria en la Ermita del Viñedo de Loporzano. / SONNA HUESCA

La autenticidad y la simpleza de Nico Miseria conquistaron a los espectadores. El rapero manchego, acompañado de Allan Parrish (voz y electrónica) y de la arpista Alba Calva recorrió de arriba abajo la ermita del Viñedo, siempre rodeado del público.

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Por su parte, el trío madrileño Gilipojazz derrochó entusiasmo, buen humor e ingenio musical en una tarde muy calurosa en la bodega Edra de Ayerbe en la qjue dieron buena cuenta de sus discos Dónde está el jazz? y Progresa adecuadamente.