PARQUE DE GURREA DE GÁLLEGO
Tala para seis pinos de El Temple
La Crónica de la Hoya de Huesca
Un informe técnico elaborado por el vivero de la Diputación Provincial de Huesca insta a la tala controlada de los seis ejemplares de Pinus halepensis del parque de El Temple de Gurrea de Gállego ante el riesgo estructural elevado que presentan de venirse abajo tras la caída de un árbol el pasado 13 de julio, especialmente por señales visibles como el decaimiento y el levantamiento basal en uno de los pinos que todavía se mantienen en pie.
El estudio concluye que el árbol colapsó por pérdida de resistencia localizada en el cuello . Su exposición a fuertes rachas de viento, así como la sequía y las temperaturas elevadas hace temer por el resto de ejemplares que se localizan en un espacio público próximo a una zona de juegos infantil y a un aparcamiento.
Los seis pinos tienen una altura que va delos 14 a los 18 metros y presentan un aspecto «decrépito», con ramas secas, muchas acículas marrones lo que indica pérdida de vigor, deterioro o estrés prolongado. Una situación en la que parece que no han ayudado las «podas severas» de más de 30 centímetros a las que han sido sometidos. El espacio verde permanece cerrado hasta completar la tala.
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