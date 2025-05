El consistorio de Ejea de los Caballeros realiza la renovación integral de Aisladas y Graneros

Las calles Aisladas y Graneros, situadas en el Casco Histórico de Ejea de los Caballeros, han sido renovadas. Ambas vías se encontraban pavimentadas con soleras de hormigón en masa, y disponían de servicios de alcantarillado, abastecimiento de aguas, electricidad, telefonía y alumbrado. Tanto estas últimas redes aéreas como la pavimentación y la mayor parte de los servicios se encontraban en bastante mal estado debido a su antigüedad, superior a los 33 años.

La renovación de las dos calles ha contado con una subvención de 220.000 euros de la DPZ. | SERVICIO ESPECIAL

Por este motivo, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico San Juan eligió esta actuación y el Ayuntamiento de Ejea ha realizado obras -por importe de 220.000 euros y financiadas por el PLUS (Plan Unificiado de Subvenciones) 2024 de la Diputación de Zaragoza- para la renovación integral de las calles Graneros y Aisladas. En concreto, se han renovado las infraestructuras que estaban en mal estado en estos tramos de calle, manteniendo aquellas que no plantean problemas, implantar las que no existen y renovar la pavimentación de manera similar a las llevadas a cabo en el Casco Viejo durante los últimos años.

La superficie total de la zona de actuación es de aproximadamente 1.005 metros cuadrados en la calle Graneros y la plaza central, y unos 460 en la calle Aisladas. Estas actuaciones se desarrollan junto a las recientemente ejecutadas en las calles Buenavista y Cantera de San Gregorio.