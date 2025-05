La salud que se pierde en el silencio del campo

En los pueblos hay una realidad que duele y que cada vez ocupa más titulares: la falta de profesionales y recursos sanitarios afecta a la asistencia de calidad. Allí, donde la distancia a un hospital no se mide en metros, sino en tiempo y kilómetros, enfermarse termina siendo un lujo que no muchos se pueden permitir. No es solo una carencia material, es una brecha que marca a quienes viven lejos de las urbes. Una simple dolencia puede volverse grave por falta de la atención oportuna. Y, sin embargo, en medio de esa precariedad, la gente sigue adelante, con una dignidad y una fortaleza ejemplar, que conmueven. La salud no debería depender de un código postal, ni del tamaño del pueblo en el que uno vive.

Este contexto no solo afecta a la salud física y a la calidad de vida de las personas. La salud mental también entiende de geografía. Sin embargo, la manera en que se enfrenta al sufrimiento mental varía significativamente según el lugar. En las ciudades, el acelerado ritmo de vida puede provocar mayor angustia, aunque normalmente hay mejor acceso a profesionales, terapias u otros servicios especializados. Por el contrario, en las áreas rurales, el silencio pesa más. La soledad no es solo un sentimiento, también tiene que ver con la ubicación. La escasez recursos deja a muchas personas atrapadas en su sufrimiento. A veces, ni siquiera se identifica como un problema: se sufre en silencio, se «aguanta» y se normaliza la situación. Sin embargo, existe y causa dolor.

La salud mental no debe ser un privilegio de la ciudad, porque esto también es una forma de desatención. En Aragón, concretamente en 2023, las listas de espera de adultos para especialistas públicos de la psiquiatría y psicología llegaron a prolongarse hasta los 8 y 20 meses, respectivamente. También, de acuerdo con un recuento realizado en 2024, en Aragón hay de media casi 10 psiquiatras y 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes (por debajo de la media española), frente a los 18 profesionales de ambas especialidades que poseen de media en los países de la OCDE. No obstante, estos datos aragoneses no profundizan si estos especialistas están distribuidos en áreas rurales o urbanas, ¿acaso no interesa?; por no hablar de aquellas áreas rurales que temporalmente han quedado desatendidas.

El 15 de mayo se celebró el día del mundo rural para destacar la importancia de las zonas rurales y la vida en ellas. ARCADIA – Fundación Agustín Serrate gestiona las Unidades de Salud Mental y los Recursos de Rehabilitación de varias zonas rurales de Aragón, entre ellas, la Comarca de las Cinco Villas.

Necesitamos políticas que lleven una atención de calidad a cada rincón y queremos transmitir el compromiso de esta organización para lograrlo.

Finalmente, agradecer a la Comarca de Cinco Villas su colaboración mediante su Subvención en Materia de Acción Social otorgada a esta entidad en 2024 y años anteriores. Con ello, la atención domiciliaria por especialistas de la salud mental para personas con enfermedad mental grave que residen en el medio rural también es una realidad.