La AD El Bayo, el «ave fénix» que renace de sus cenizas

Jugadores: José Luis, Raúl C, Alberto C, Jorge, Pablo G, Rubén, Carlos C, Iker, Jaime, Fernando I, Miguel, Sergio, Pablo G, Néstor, Raúl G, Álvaro, Ousmane, Konare, Jack, Adrián, Raúl B y Fernando A.

Entrenador: Marcos

Directiva: Jorge, Javi, Óscar Alberto y Fernando.