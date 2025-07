 El uso problemático de las pantallas

El uso de las pantallas en nuestra sociedad, iniciado hacia finales del S.XIX con la aparición del cine, ha sufrido un notable aumento. Desde entonces, las pantallas han ido transformándose en dispositivos más adecuados para el uso cotidiano, irrumpiendo progresivamente en nuestros hogares en forma de televisiones, videojuegos y videoconsolas, ordenadores, internet, teléfonos móviles, redes sociales, etc.

Este gran aumento en la frecuencia de su uso hace que se crea que son numerosas las ventajas y ganancias que se obtienen de ellas. Así, existen ciertas características que más comúnmente perciben la mayoría de las personas como ventajas de las pantallas: entretenimiento, libertad e independencia, acceso a gran cantidad de información, simplificación de diversas tareas cotidianas o aprendizaje de determinadas habilidades, entre otras.

Sin embargo, no debemos olvidar que no todo son ventajas, ya que diversos estudios vienen advirtiendo sobre el posible desarrollo de un uso problemático de estas tecnologías, especialmente en edades tempranas. En general, se considera que se ha llegado a un uso problemático no solo cuando se realiza un uso desmedido de estas, si no también cuando existe dependencia y pérdida de control hacia ellas.

Algunas de las repercusiones del uso problemático, y por lo tanto las desventajas de las pantallas, son la falta de intimidad, la falta de discriminación entre lo público y lo privado, la distorsión de la realidad (pudiendo llegar a desarrollarse una identidad ficticia), el acoso, el acceso a contenidos peligrosos, problemas en la salud física, irregularidades en el sueño, dependencia, frustración cuando no se pueden utilizar, desajustes en el estado de ánimo, reducción del contacto social directo, deterioro de las relaciones sociales o distanciamiento y aislamiento del entorno social.

Como vemos, toda esta evolución tecnológica ha tenido un profundo impacto en nuestra cultura y nuestros hábitos cotidianos, dando lugar a nuevas formas de consumo de contenido, comunicación y gestión del tiempo de ocio. Sin embargo, a las ventajas que se pueden obtener de su uso, se le suma en la actualidad una preocupación creciente sobre el impacto que un uso problemático de dichas pantallas podría ejercer sobre nuestra salud. Resultan preocupantes, sobre todo, los datos obtenidos según el rango de edad, siendo el grupo comprendido entre los 25 y los 34 años los usuarios más asiduos de estas tecnologías, muy seguidos del grupo comprendido entre los 16 y los 24 años.

Así, podemos concluir que el uso de pantallas puede ser beneficioso si se hace de forma equilibrada y responsable. Para ello, tendremos que limitar el tiempo de utilización, hacer un uso activo y creativo, elegir contenido adecuado, evitar pantallas antes de dormir y no olvidarnos de priorizar actividades variadas y alternativas a este mundo tecnológico. Recordemos que la realidad está en el exterior.