Adefo alerta de la falta de relevo generacional

El relevo, o mejor dicho, la falta de relevo en muchas profesiones, principalmente tradicionales, en el entorno rural es un reto al que se enfrenta el territorio aragonés y la comarca de las Cinco Villas.

Además del envejecimiento de la población y el éxodo a núcleos de población mayores, un reciente estudio elaborado por Adefo Cinco Villas expone que los factores determinantes de la falta de relevo familiar es la preferencia vocacional por otras ocupaciones (más de la mitad de los casos) y el desgaste personal que supone en ocasiones el trabajo autónomo, la percepción de «vida sacrificada».

En cuanto al traspaso de los negocios fuera de la familia, la principal dificultad expuesta por los entrevistados es la falta de profesionales, la diferente orientación, la escasa preparación o la disposición de potenciales emprendedores para continuar con negocios que requieren de ciertos conocimientos técnicos o especializados o cierta experiencia.

Hay que tener en cuenta que la comarca de las Cinco Villas sufre de un gran desequilibrio poblacional lo que provoca que «en muchas de las localidades ya se hayan perdido todos los servicios excepto el bar».

En ocho de las localidades de la comarca, en los últimos dos años, han cerrado 17 negocios, servicios básicos para la población, pero han encontrado relevo (familiar o traspaso) otros 13.

«Oficios como herreros, carpinteros, mecánicos o albañiles no encuentran relevo, situación generalizada que se agrava en los pueblos», señalan desde Adefo Cinco Villas, entidad que ha llevado a cabo un estudio realizado por el técnico Alberto Conejos sobre el relevo profesional en los 29 municipios de la comarca menores de 2000 habitantes, todos excepto Ejea y Tauste, cuya situación socioeconómica es diferente al resto y requieren un análisis alternativo.

Entre las líneas de trabajo de Adefo está la de conocer la situación del territorio y, a raíz de ese conocimiento, proponer y desarrollar acciones que ayuden a frenar la despoblación y la consecuente falta de servicios.

Acciones como el asesoramiento a personas interesadas en abrir o coger el relevo de un negocio en pequeños municipios, la publicación de ofertas de empleo o el apoyo para la búsqueda de vivienda o la gestión de ayudas económicas, especialmente el programa Leader.

Esta asistencia resulta especialmente necesaria para los nuevos pobladores del medio rural, pues requieren un acompañamiento extra en todo el proceso, que incluye conocer el medio al que se han trasladado y su forma de vida.

‘Dale Tierra a tu Vida’

En esta dirección, Adefo Cinco Villas presentó en 2023 su estrategia de desarrollo local, nombrada como Dale tierra a tu vida. Este plan, que culminará en 2027, recoge las principales líneas de actuación de la asociación y «quiere plasmar la revalorización del medio rural como símbolo de lo auténtico, lo natural, lo primario, en una sociedad líquida y virtual», afirman desde la asociación.

Basados en el conocimiento teórico, el desarrollo práctico y la comprensión del territorio desde el propio territorio, desde Adefo trabajan enfocados en una serie de objetivos que se han definido tras una intensa investigación y proceso participativo.

La activación del mercado de oferta de vivienda; la disponibilidad de mano de obra acorde con las necesidades de las empresas locales; el apoyo al tejido empresarial; el sentimiento de comunidad; la mejora de los servicios a la población; la promoción de iniciativas que mejoren la situación medioambiental; o la puesta en valor de recursos locales infrautilizados e impulso del arte y la cultura local son algunas las metas de este plan estratégico.