Comidas, mucho ritmo y convivencia, la apuesta de Interpeñas estos días

Las fiestas de la Virgen de la Oliva no serían lo mismo sin la colaboración y participación de las peñas. Este año, la Asociación de Interpeñas de Ejea vuelve con una programación intensa, variada y para todos los públicos. Aunque la junta directiva este formada en su mayoría por jóvenes invitan y animan a todo el mundo a sumarse a las celebraciones, ya que se organizan eventos para todas las edades y públicos.

Empezarán el sábado 30 de agosto, con discomóvil y fiesta de la espuma y su propio pregón a las 18.00 horas a cargo de Victor Mógica, que dará paso a la ruta de peñas con las charangas. El día de la virgen, el 31 de agosto, el interpeñas participará en la ofrenda floral.

El lunes y martes, se podrá disfrutar de un vermut jotero con Aires de Aragón, el II torneo de ping-vaso, el III campeonato de guiñote en el Morocco 2.0 y la fiesta Caribe Mix a cargo del Chasto.

El 3 de septiembre, día del peñista, a las 13.30 horas, empezará con la XV Comida Ejeana de Interpeñas, un evento que ya se ha convertido en tradicional y sirve como hermanamiento entre peñas y vecinos de Ejea. Además, contará con la actuación de hipnosis a cargo de Ilusionart. A las 18.00 horas, saldrá desde el Pabellón Polideportivo la ruta de peñas con la piponeta amenizada con la música de Dj Pipo, para finalizar en un tardeo en la plaza de España con el Dj Hanix. Por la noche, la nota musical la darán la Dj Andrea Rivas y Los Primos Dj.

El jueves los más nostálgicos de la música millenial podrán volver a disfrutar y a escuhar los éxitos de los 2000 en el tardeo con el Dj Carlos Mobi, para acabar con un bingo musical con la misma música de la época, a cargo del Dj Pipo. Para reponer fuerzas, a las 21.30 horas, en la plaza de España se podrá disfrutar de una cena popular a la fresca.