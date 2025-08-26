Ejea reclama a la DGA actuaciones en vivienda

Más de 500 días han pasado desde que el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros se reunió con la Consejería de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón para que el municipio y sus pueblos formaran parte del Plan Aragón Más Vivienda, pero todavía no se ha producido «ningún avance», según el consistorio. Con este programa el ejecutivo autonómico busca «facilitar la emancipación de los aragoneses, sobre todo de los jóvenes», pero el consistorio ejeano denuncia abandono por parte del ejecutivo aragonés al no impulsar ninguna de las actuaciones concretas para Ejea de las que se habló en la reunión.

La primera de ellas consistiría en la construcción o en la rehabilitación de viviendas públicas para destinarlas al alquiler mediante el Plan 700. Para ello, el Ayuntamiento de Ejea presentó solicitud a las subvenciones a convocadas por la DGA . Esta ayuda económica, junto a los fondos propios del consistorio, hubiese servido para construir 6 viviendas y rehabilitar otras 14 por valor de 1,7 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno de Aragón ha desestimado en dos ocasiones la solicitud municipal, no atendiendo la población específica de cada pueblo y las circunstancias especiales de los núcleos de población diferenciados de Ejea.

La segunda de ellas se integraría dentro del Plan +3000. Este plan de adquisición de suelo y mejora urbana 2024-2030 sería el instrumento del Departamento de Vivienda para establecer concesiones en derecho de superficie y convenios individuales entre los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón en los que se encomendaría a Suelo y Vivienda de Aragón la gestión de las promociones. Con anterioridad, el ayuntamiento ya había puesto a disposición del Gobierno de Aragón suelo para tal fin. A fecha de hoy no se ha producido ningún avance en la localidad.