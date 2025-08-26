MÁS DE 30 EXPOSITORES
Feriar vuelve a traer la artesanía y la alimentación
LA CRÓNICA
EJEA DE LOS CABALLEROS
Feriar, la feria de artesanía y alimentación, donde el sabor, la creatividad y los productos de proximidad tienen todo el protagonismo, volverá a ocupar la avenida Cosculluela del 5 al 7 de septiembre.
Organizada por Sofejea y el Ayuntamiento de Ejea, esta feria se ha consolidado como un punto de encuentro entre productores, artesanos y el público. Este año, se espera la participación de más de 30 expositores con productos de alimentación y artesanía.
Feriar Ejea representa una apuesta por el comercio local, la sostenibilidad, el talento artesano y la dinamización del municipio, ofreciendo una experiencia de tradición, innovación y cercanía.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Real Zaragoza, cerca de convencer a Paul Akouokou
- Calero se marcha traspasado a coste cero a la Cultural
- Dani Cárdenas ya está a un paso del Real Zaragoza
- Alerta por calor, tormentas y caída en picado de las temperaturas: Zaragoza, ante 72 horas de caos meteorológico
- El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)
- El Real Zaragoza hace un último intento por Akouokou
- Adrián Liso, Clemente, Aguado y la casuística desconcertante del Real Zaragoza
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”