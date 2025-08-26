‘MÉZCLATE CONMIGO’

La juventud volverá a tener un espacio pensado para ellos

La juventud podrá disfrutar de una agenda varaida de actividades pensada para ellos. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

EJEA DE LOS CABALLEROS

Mézclate Conmigo regresa este año con una nueva edición, un espacio pensado para la juventud durante las fiestas de la Virgen de la Oliva. Del 30 de agosto al 7 de septiembre, la plaza Mamés Esperabé acogerá cada tarde un programa repleto de propuestas lúdicas, creativas y musicales.

La espacio se estrenará con la fiesta Mézclate, a cargo de la música del Dj Krispinight con fiesta de la espuma y un taller de pompas. Durante las jornadas festivas se podrá disfrutar del bautizo de los toricos, pinta caras, diferentes talleres y otras actividades. El lunes se disfrutara del show de Martika y el jueves los nuevos talentos ejeanos podrán cantar en el karaoke. El fin de semana habrá zonas de Play y realidad virtual, la música del grupo local 3 en Raya y la final del torneo de futbolín, entre otras.

Además, este año colabora el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, que participará de manera activa en la programación y aportará nuevas propuestas. Con este amplio calendario, Mézclate Conmigo 2025 reafirma su compromiso de ofrecer a la juventud ejeana un ocio alternativo, participativo y saludable, donde la música, la creatividad y la convivencia compartida son protagonistas.

Una nueva edición que no dejará indiferente a ningún niño o niña ejeana.

