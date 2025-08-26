EL 13 DE AGOSTO
El Museo Aquagraria mira hacia las estrellas
LA CRÓNICA
El Museo Aquagraria vivió el 13 de agosto una velada inolvidable y muy especial junto a las familias que quisieron disfrutar de una noche de ciencia.
La velada comenzó con un taller en el que los participantes crearon sus propios cohetes que luego lanzaron al cielo, y continuó con la observación astronómica para ver uno de los espectáculos más impresionantes del verano: las Perseidas conocidas también comoLágrimas de San Lorenzo.
Según explican desde el Aquagraria, «entre risas, asombro y deseos al cielo, grandes y pequeños disfrutamos de la ciencia de una forma diferente, en familia y en un entorno único».
Gracias a todos los que nos acompañasteis y compartisteis con nosotros esta experiencia tan especial. ¡Nos encanta ver cómo la curiosidad y la pasión por aprender no tienen edad!
