Música, deporte y tradición marcan las fiestas de los Pueblos de Ejea

Como todos los veranos, julio y agosto son los meses por excelencia en los que se celebran la mayor parte de las fiestas mayores de los pueblos, y los de Ejea no se iban a quedar atrás. En julio, ya tuvieron lugar las fiestas de algunos de ellos, y en agosto les ha tocado el turno a Bardenas, Farasdués y Rivas. Unos días en los que la unión vecinal, la música, el deporte y la diversión están a la orden del día.

María Ciudad, pregonera en Bardenas, y representantes de la Corporación municipal en las fiestas de San Francisco de Asís. | SERVICIO ESPECIAL

Del 6 al 10 de agosto, la algarabía se adueñó de Bardenas donde los vecinos honraron a San Francisco de Asís. Después siguieron en Farasdués, donde del 13 al 17 de agosto celebraron a lo grande las fiestas de San Antonio de Padua; y por último, Rivas ha vivido del 20 al 24 de agosto unos días de diversión en honor de la Virgen de los Ángeles. Todos ellos con una amplia programación repleta de actos que han podido disfrutar todos los públicos.

Bardenas tuvo un amplio programa fiel a las tradiciones. | S.E.

Como ya es habitual, todos ellos empezaron un poco antes con varios actos preliminares para empezar a ver las ganas de fiestas. En Bardenas, empezaron el 5 de agosto, con el concurso de petanca, la puesta del pañuelico a los más pequeños y un pasacalles con el grupo de Jota 5 Villas. En Farasdués, los días 11 y 12 fueron a buscar el mejor mayo y disfrutar del torneo de frontenis. Del 14 al 17 de agosto, en Rivas, se prepararon las fiestas con varios campeonatos y concursos como el de baloncesto 3x3, petanca o futbolines. Sin olvidarse del concurso de peñas de «huevos con…» y algunos conciertos como el de la banda de música La Armónica.

EL pregonero de Rivas fue Faustino Sauras. | FAUSTINO SAURAS

Los tres pueblos comenzaron oficialmente sus fiestas con los tradicionales pregones o chupinazos. En Bardenas lo realizaron por la mañana y la encargada de llevarlo a cargo fue María Ciudad, tras ello, le siguió la fiesta de la espuma y una comida popular de migas con panceta. Farasdués le cedió el honor de realizarlo a la Peña Sin peña ni gloria, con un pasacalles posterior con sangrías y una cena popular. Faustino Sauras, que por unos momentos dejó su inseparable cámara de fotos para ponerse delante de ella, fue el encargado de dar el pregón en Rivas, y tras él, ofrecieron un gran aperitivo popular.

La Ronda de Boltaña dio un espectáculo de folclore aragonés en Farasdués. | FAUSTINO SAURAS

Tanto Bardenas como Farandués y Rivas organizaron amplio programa festivo, siguiendo sus tradiciones e introduciendo novedades para que disfrutaran todos los vecinos y visitantes. No faltaron los espectáculos taurinos, como los encierros, las becerradas matinales, vacas de fuego o los encierros chiqui para los más pequeños. Tampoco podían faltar las comidas o cenas populares como parrilladas, paellas o bocadillos.

Los pregones son siempre especiales. | SERVICIO ESPECIAL

Por supuesto, las verbenas eran los actos más esperados por jóvenes y mayores a los que les ofrecieron un cartel musical de categoría. Bardenas trajo a las orquestas Nueva Alaska y Phoenix, el trío musical Tal Kual Band, y las disco móviles Dreams.

En Farandués, la Ronda de Boltaña dio un espectáculo de folclore aragonés a los vecinos y vecinas del municipio y los Djs fueron los encargados de poner a bailar a los vecinos por la noche, entre ellos Dj Pipo, Dj Fran Arbués y Dj Kato. En Rivas, Vinilos Rayados ofrecieron un concierto y se volvió a escuchar a la orquesta Phoenix, y las disco móviles Dreams y Power Play.

Programaciones de lo más variadas que han hecho posible vivir un ambiente festivo inigualable con una gran participación vecinal.