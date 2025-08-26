EL CUERPO INCORPORA TRES EFECTIVOS
Más policías y videovigilancia para garantizar la seguridad
LA CRÓNICA
El Cuerpo de la Policía Local de Ejea de los Caballeros ha reforzado su plantilla con la incorporación de tres efectivos más, pasando a estar integrado por 33 policías.
Este incremento de personal va ligado a la reestructuración del Cuerpo de la Policía Local con las unidades de motoristas, seguridad vial, policía de barrio y seguridad nocturna, y a la creación de nuevos servicios como son las unidades de drones, mediación, canina, atención psicosocial en emergencias y VioGen.
Nuevas unidades
De hecho, uno de estos nuevos servicios se pondrá en marcha coincidiendo con las próximas Fiestas de Ejea 2025, se trata de la unidad canina para el control y detección de drogas.
Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aspira a convertirse en una de las ciudades más seguras de Aragón, tal y como se puso de manifiesto en la última Junta Local de Seguridad celebrada el 24 de julio.
Sistema de videovigilancia
Esta pretensión se acompaña de inversiones municipales en modernos y mejores equipamientos para la policía local, como es el sistema local de videovigilancia, que está reduciendo el número de hechos delictivos e infracciones por su efecto disuasorio y posibilitando altos porcentajes de identificación de los autores.
Desde su central, la Policía Local de Ejea de los Caballeros controla mediante este sistema de videovigilancia 310 cámaras de seguridad, distribuidas en instalaciones municipales y en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
- El Real Zaragoza, cerca de convencer a Paul Akouokou
- Calero se marcha traspasado a coste cero a la Cultural
- Dani Cárdenas ya está a un paso del Real Zaragoza
- Alerta por calor, tormentas y caída en picado de las temperaturas: Zaragoza, ante 72 horas de caos meteorológico
- El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)
- El Real Zaragoza hace un último intento por Akouokou
- Adrián Liso, Clemente, Aguado y la casuística desconcertante del Real Zaragoza
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”