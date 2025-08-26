‘Vive en Cinco Villas’ estrena su nueva página web

Adefo Cinco Villas, en línea con su misión de dinamizar el territorio, promover el desarrollo sostenible y luchar contra la despoblación, impulsa la iniciativa Vive en Cinco Villas, como reflejo de su firme creencia en el potencial del medio rural como espacio de vida y oportunidades.

Esta plataforma, nacida con la meta de poner en circulación parte de las muchas viviendas vacías de la zona para atraer a nuevos residentes, está de enhorabuena porque estrena página web.

Un portal que es «más que un simple catálogo de casas», señalan desde Adefo, ya que permite buscar inmuebles disponibles para compra o arrendamiento, pero también acceder a oportunidades laborales, encontrar información para emprender o conocer los servicios que ofrece cada localidad.

Antes de su lanzamiento, Adefo llevó a cabo un exhaustivo trabajo de campo: se visitaron todos los municipios participantes, identificando 512 viviendas vacías, de las que cerca de la mitad parecen encontrarse en buen estado, aunque será necesario un examen más detallado.

La nueva página web está siendo todo un éxito, pues ha sido decisiva para localizar a más de una centena de propietarios de viviendas vacías. Aquellos que han decidido darle una oportunidad recibirán un servicio integral por parte de Adefo que incluye apoyo en los trámites de arrendamiento, asesoramiento jurídico, gestión de contactos, selección de inquilinos y orientación sobre ayudas y subvenciones, entre otros.