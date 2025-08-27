Casi 200 actos harán disfrutar a todos los ejeanos de sus días grandes

A pocos días para que comiencen las fiestas en honor a la Virgen de la Oliva, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha presentado la completa y extensa programación que se desarrollará entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre. Un programa repleto de casi doscientos eventos gratuitos, públicos y en la calle; que ha vuelto a combinar un cartel musical de referencia y una feria taurina de categoría con actividades familiares e iniciativas que nacen de todos y para todos los colectivos de la localidad, creando un programa de participación y reconocimiento social.

Un amplio abanico de actividades, en su mayoría gratuitas, a excepción de los conciertos de Camela y de Rozalén, el musical infantil-familiar de Los Hermanos Aragón, y un espectáculo de monólogos de Paula Púa y Grison. Además, el público podrá encontrar en los festejos populares y tradicionales numerosas propuestas para disfrutar en la calle, desde desencajonamiento de reses bravas y verbenas hasta degustaciones y almuerzos populares.

La mejor música

Unas fiestas con gran atracción para vecinos y visitantes por la apuesta musical que cada año realizan. Las de este años no podían ser menos y nos ofrecen un cartel atractivo con artistas del panorama nacional, como Rozalén o La Guardia; grupos de denominación de origen ejeano, como Tako o Vinilos Rayados; o propuestas musicales de primer nivel, como el tributo La Otra Oreja, Los 40 Urban y las orquestas Panorama o Vulkano. Además, durante los nueve días de celebración se podrá disfrutar de la animación que ofrecerán las cuatro charangas locales, las Bandas de Música de Ejea y Rivas y un gran despliegue de Dj que actuarán por las diferentes plazas de la localidad.

No podemos olvidarnos de la Feria Taurina y actos taurinos populares de las fiestas de Ejea. Por un lado, la Feria taurina impulsada por Ruedos Cinco Villas, incorporará dos corridas de toros, una corrida de rejones y un concurso de recortadores con anillas, entre otros. A estos actos, se les unirán encierros, el concurso de desencajonamiento de reses bravas y el concurso de ganaderías, organizados por el Ayuntamiento.

Presencia destacada tendrá también el folclore que tiene en su XXX Festival de jota de Ejea la representación de las mejores voces de Aragón, ganadores del Certamen Oficial de Jota (de 2023 Javier Soriano, de 2024 Roberto Plo, Sara Serena y Héctor Montesinos, y los invitados especiales Beatriz Bernad y Nacho del Río) acompañados por el grupo de Jota Aires de Aragón.

Desde luego, hay que hacer mención a los actos religiosos que giran en torno a la patrona de la localidad, la Virgen de la Oliva, como la ofrenda floral, misa y procesión en su honor o el rosario de la Aurora. Actos solemnes y de gran arraigo entre los ejeanos por honrar a su patrona.

Propuestas para todos

Una programa inclusivo con todos los sectores de la población que incluyen actos dedicados a ellos. Las familias podrán disfrutar de los espectáculos de compañías, como Los Hermanos Aragón, Almozandia o Nomaduk, además de encierros infantiles o gigantes y cabezudos. Las personas migrantes también contribuyen a crear un programa multicultural con muestras gastronómicas, culturales y musicales, como el espectáculo de folclore internacional del grupo Perú, costumbres y tradiciones.

Las personas mayores también contarán con actividades dedicados a ellos, en colaboración con el Hogar de Mayores del IASS, como la actuación de MªJesús y su acordeón o el show de Humor y Revista. Tampoco hay que pasar por alto el Feriar de Ejea 2025, con muestras de artesanía y alimentación; o el Día de los Pueblos, en el que habrá actuaciones y degustaciones.

Dando ambiente y alegría a la calle estarán las actividades promovidas por INTERPEÑAS-Ejea, una programación que incluye desde su pregón hasta sus rutas- pasacalles, comida, fiestas temáticas, cafés-concierto, mostrándonos la buena salud de la asociación que viene implicándose de forma estable y responsable con el Ayuntamiento y con la fiesta a lo largo de todo el año.

Todo esto, más el ambiente y diversión que crearan vecinos y visitantes de Ejea, harán a estos días de una experiencia inolvidable entre tradición, música y alegría.

La junta local de la AECC será la encargada del pregón

La Asociación Española Contra el Cáncer de Ejea será la encargada de dar el inicio a las fiestas de la Virgen de la Oliva 2025. La lectura del pregón inaugural significará para ellos “una expresión de recuerdo a quienes nos precedieron, de gratitud a quienes nos apoyan y de compromiso con el futuro”. Un inicio, que se dará el 30 de agosto a las 11.45 horas desde el balcón del ayuntamiento, junto con la alcaldesa Teresa Ladrero y el concejal de Festejos Raúl García.