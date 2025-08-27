¿Cuanto bebes? Lo normal

Las bebidas alcohólicas son la sustancia psicoactiva más consumida en España, siendo el segundo país de la UE donde se bebe con más frecuencia. Su consumo tiene un componente cultural importante, está muy ligado a las celebraciones, fiestas, tradiciones …lo que hace que exista una baja percepción del riesgo asociado, “el que pierda paga las cañas”, frases como ésta normalizan una conducta que puede resultar muy dañina.

En España hay 1 bar por cada 10 habitantes. Está bien visto cogerse «una cogorza» de vez en cuando y en una reunión de amigos, de cena de empresa, de celebración el «rarito» es el que no bebe alcohol: ¿Estás enfermo?, ¿Cómo es que no bebes?...

Es cierto que en los últimos años ha descendido el consumo medio de alcohol, pero se ha producido un cambio en los patrones de consumo, lo que ha aumentado su peligrosidad.

Según los datos de la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundaria en España Estudes 2023, los jóvenes comienzan a beber alcohol a los 14 años y lo hacen «en atracón», beben grandes cantidades de alcohol en un corto periodo de tiempo, lo que produce intoxicaciones importantes y una mayor tolerancia al alcohol. Este patrón de consumo puede desencadenar alteraciones cerebrales irreversibles sobre todo en el caso de los adolescentes.

No existe un nivel de consumo seguro de bebidas alcohólicas. Entre 0,15 y 0,5 g/l en sangre disminuyen los reflejos, la capacidad para apreciar las distancias, perturbaciones leves en la conducta… El riesgo de sufrir un siniestro vial aumenta un 38% con una concentración de alcohol en sangre de 0,5g/L.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) está estudiando la posibilidad de reducir la tasa de alcoholemia de 0,5 g/L en sangre a 0,2g/L. Particularmente yo siempre he sido de la idea que si alguien va a ponerse al volante el consumo de alcohol debería ser «cero»: «Exagerada, si sólo es una copa», es difícil encontrar argumentos en una sociedad en la que algunos festejos populares vienen regados por alcohol y con la permisibilidad de los adultos a los abusos que hacen los menores en las fiestas de nuestros pueblos, «deja al chico que son fiestas».

La tasa de alcoholemia de una persona no solo depende de la cantidad de alcohol, hay que tener en cuenta el sexo, la constitución física, el metabolismo y sobre todo el contexto en el que se produce. No me imagino a un médico tomando unas cañas antes de iniciar una operación, quizá con este ejemplo se entienda mejor el riesgo que supone beber.

Y por supuesto también tenemos: las peleas, los problemas familiares, la violencia, problemas neuropsiquiátricos, ansiedad (1 de cada 8 personas con un problema de ansiedad tiene también un trastorno relacionado con el consumo de alcohol), trastornos del sueño, depresión, absentismo laboral… Las familias que lo han sufrido saben bien de qué estamos hablando

Tenemos una idea equivocada de lo que es un alcohólico. Y una imagen idealizada de lo que son las bebidas alcohólicas. La publicidad ya se ha encargado de eso (recordar el famoso anuncio de una bebida alcohólica en una paradisiaca isla que asocia el consumo de alcohol a una vida de lujo). Pero la realidad es bien distinta. Dejemos de normalizar su consumo.