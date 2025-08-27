La temporada del SD Ejea arranca con plantilla y pilas renovadas

La SD Ejea está a las puertas de comenzar una nueva temporada en la Segunda Federación del fútbol español, con las pilas recargadas tras el parón veraniego en el que ha llevado a cabo una intensa pretemporada con numerosas caras nuevas.

Tras una ilusionante temporada 2024/25, cuando el equipo logró un meritorio séptimo puesto y superó la barrera de los 50 puntos, a pesar de que el objetivo inicial era la permanencia, el nuevo curso aspira a convertirse en la confirmación de las buenas sensaciones mostradas durante la anterior campaña.

El conjunto blanquiazul, emplazado como de costumbre en el grupo 2, debutará el 7 de septiembre frente al UD Mutilvera, en un partido que se disputará en el Estadio Municipal de Ejea de los Caballeros. SD Beasain (fuera) y Sestao River Club (en casa) serán los siguientes rivales.

La afición podrá disfrutar del debut de su equipo y de las nuevas incorporaciones que el club ha ido anunciando a lo largo de julio y agosto. Unas incorporaciones que han sido muchas tras la renovación casi total del conjunto ejeano, respecto a la temporada pasada.

Hasta quince jugadores dejarán de vestir la camiseta blanquiazul este año tras las marchas de Raúl Sola, Rodri Val, Álvaro Martín, Sergio Carrasco, Alejandro Puri, Javier Tudela, Edu Mingotes, Antonio Sola, Gabri Palmas, Julio Delgado, David Troya, Pablo Santana, Babacar Fedior y el fin de la cesión de Isma Fadel.

Especialmente dolorosa es la marcha de Antonio Ginovés, capitán de la escuadra, quien no seguirá defendiendo los colores ejeanos por motivos laborales, tras cuatro temporadas y 139 partidos disputados.

También ha habido cambio en los banquillos. Luso Delgado, quien ya fuera jugador de la SD Ejea durante dos cursos, toma las riendas del equipo y reemplazará como entrenador a Iván Martínez, tras tres temporadas y media en el cargo. Chechu Dorado, segundo entrenador, y Juan Cáceres, preparador físico, completan el cuerpo técnico del nuevo míster.

Las nuevas incorporaciones en el campo de juego han sido Mario Sánchez, Pablo Agustín, David Álvarez, Fran Dorronsoro, Óscar Jiménez, Beñat Leiza, Martín Lapeña, Álex ‘Muñi’, Fabio Conte, Juanan Toro, Lalo Arantegui, Javi Díez, Sergio Chica y David Chica.

Los jugadores han podido probarse en los ocho amistosos disputados en la pretemporada, y ya están listos para enfrentarse al verdadero reto que suponen los diecisiete equipos a los que se van a enfrentar en liga y que les separa de lograr el ascenso o, al menos, de evitar el descenso.

Los rivales en el grupo dos