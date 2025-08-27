‘Educando con el ciclismo’ volverá a pedalear los días 25 y26 de octubre

Educando con el ciclismo regresará a Ejea los próximos 25 y 26 de octubre y, poco a poco, la asociación Ciclismo es vida, encargada de organizar estas jornadas, va desvelando la programación de esta décimo tercera edición. Dos días en los que todo girará en torno al mundo de las dos ruedas con charlas, entrevistas, comidas y carreras tanto para los amantes y entendidos del ciclismo como para el público en general.

La asociación ha preparado un programa completo para sacar el máximo rendimiento a estas dos jornadas deportivas. El sábado 25 se realizará la apertura de la jornada a las 10.00 horas, y seguidamente comenzarán las ponencias y mesas redondas, que ocuparán toda la mañana. Unas charlas con ponentes de categoría y relacionados con el mundo del ciclismo que no dejarán indiferente a nadie. Será por la tarde cuando se realice el IX Trofeo de escuelas de ciclismo David Cañada con diferentes categorías. Esta es una de las actividades que más acogida tiene de estos dos días, y que ya ha atraído, en otras ediciones, a escuelas de ciclismo de Madrid, Cataluña o Francia.

El domingo empezará a las 9.00 horas, la octava salida controlada Educando con el ciclismo, que recorrerá varios pueblos de la comarca, como Uncastillo, Biota o Rivas. A mitad de mañana, se realizará una visita guiada al museo de Aquagraria, para conocer de primera mano la relación entre el agua y la agricultura de la zona de Ejea de los Caballeros. Los niños también podrán disfrutar del ciclismo y conocer sus beneficios, con una salida familiar de veinte minutos a la 13.00 horas, por las inmediaciones de la localidad. Como broche de oro a estas jornadas ciclistas, se ofrecerá una comida a participantes y acompañantes de la salida ciclista.

Ya te puedes apuntar en las dos salidas y la comida

La gran mayoría de actos son gratuitos y no hace falta inscripción previa, algo que sí se requiere para la carrera de escuelas, la salida del domingo y la comida posterior. Unas inscripciones que ya están abiertas y que se cerrarán el próximo 19 de octubre de 2025. Para las tres actividades, la inscripción de se puede realizar en el siguiente enlace: https://www.cronolimits2020.com/ciclismo-es-vida-2025/.