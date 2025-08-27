Efectivos de Ejea ayudan en los incendios de León

Agosto ha sido devastador. Una ola de incendios ha arrasado varias zonas del noroeste de la península, dejando más de 400.000 de hectáreas calcinadas y decenas de pueblos desalojados, el peor balance desde 1994. Medios procedentes de varios países de Europa, pero también de comunidades vecinas, se unieron a la lucha para apagar las llamas en Galicia o Castilla y León, entre otros puntos.

Es el caso del Aragón, que envió a León varios efectivos del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infoar) durante el mes de agosto. Entre ellos se encontraba la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros, formada por nueve bomberos forestales, un piloto, un copiloto y el agente de protección de la naturaleza (APN) que acudieron a la zona en varios turnos diferentes.

«Sabes que vas a estar mínimo 8, 10 o 12 horas en el incendio», reconocía Borja Alonso, APN y director de la brigada helitransportada de Ejea, cuando el miércoles 13 de agosto se tuvieron que ir para comenzar a trabajar el jueves por la mañana. El primer fuego al que acudieron «fue el de Resova (Palencia), aunque ya estaba bastante bien». Al día siguiente, estuvieron destinados en el incendio de Boca de Huérgano (León), que «prácticamente lo veíamos desde el valle de Resoba. Solamente pudimos trabajar en cola, ya que era un incendio con muy mala accesibilidad» y los tres días restantes acudieron al incendio de La Uña (León), en el límite con Asturias.

La gran potencia con la que atacó el fuego estos días, sumada a la ola de calor extremo, complicaban sobre manera las labores de extinción. «Las descargas tenían que ser en puntos concretos, porque tampoco se podía descargar donde podría ser más efectivo debido a las condiciones climatológicas», relata Alonso, describiendo las actuaciones que tuvo que hacer la brigada de Ejea en el incendio de Boca de Huérgano.

La situación era parecida en el incendio de La Uña, donde los efectivos tenían que buscar las zonas de las laderas donde el fuego avanza más lento pero, pese a ello, en muchos sitios «no se podía estar por la altura de las llamas, por el humo o por las condiciones del terreno».

Una situación extrema donde los profesionales con base en Ejea tuvieron que demostrar y poner al límite sus capacidades.

Un equipo de profesionales que, cuando llega el verano, está siempre dispuesto para entrar en acción. «Cuando se activa la época de incendios, las brigadas helitransportadas normalmente estamos preparados en la base porque somos los primeros en movilizar», reconoce el APN. Es en los meses de invierno, cuando la amenaza de incendios es menor cuando se dedican a tareas como la poda y desbroce de zonas secas y la creación de cortafuegos para prevenir una expansión mayor de un posible fuego.

Pero esta no ha sido la única vez que la cuadrilla de Ejea ha salido de la comunidad. En octubre pasado también estuvo en Valencia tras el paso de la terrible dana. Hasta allí fueron con retenes de tierra y autobombas. «Es algo similar, te avisan, te preparas para varios días y acudes a echar una mano donde te digan», concluye Borja Alonso.