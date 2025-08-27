Ejea y Aragón despiden a Javier Lambán

«Nos dejas huérfanos de tu sabiduría, de tu lealtad, de tu autenticidad y sencillez». Con estas palabras de Jesús Sarría, que recogen el sentir de muchos aragoneses, despedía Ejea de los Caballeros a Javier Lambán Montañés. A los 67 años, en su villa natal y rodeado de los suyos, el que fuera alcalde ejeano y presidente del Gobierno de Aragón fallecía el 15 de agosto dejando tras de sí una huella imborrable en aquellos que le conocieron pero también en todo el mundo de la política. No en vano, en su dilatada trayectoria ocupó todos los cargos posibles en instituciones aragonesas, desde la política municipal a la autonómica, convirtiéndose en una de las figuras políticas más relevantes en el inicio de este siglo.

Lambán fue nombrado Hijo Predilecto de Ejea en enero de 2020. / Servicio Especial

Casado con Marisa, padre de Teresa y orgullosísimo abuelo de Vera y Ara, Javier Lambán nació en la calle Mesón Viejo un 19 de agosto de 1957. Hasta los 7 años, su infancia transcurrió en el barrio de La Corona. Pronto destacó como alumno brillante, se licenció en Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona y se doctoró en Historia por la Universidad de Zaragoza con una tesis sobre la Reforma Agraria en Aragón en la II República, un trabajo que recibió la calificación cum laude y que próximamente verá la luz.

Tras la Universidad, regresó a Ejea donde ejercía como profesor de latín, lengua e historia en el instituto cuando en 1983 el entonces alcalde de la localidad, Mariano Berges, lo convenció para entrar en las listas electorales empezando así una carrera política de que se prolongó durante 42 años.

Lambán en su toma de posesión como alcalde de Ejea en 2007. / Servicio Especial

Reconocimiento unánime

Un camino en el que nunca se desvió de unos «firmes valores e ideales socialdemócratas» que esgrimió con «honestidad» y «coherencia» siempre anteponiendo «los intereses de Aragón» por encima de todo. Cualidades que coincidieron en destacar los numerosos compañeros, tanto de su partido como de formaciones rivales, que se acercaron hasta Ejea, como el presidente aragonés, Jorge Azcón, o el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, además de la alcaldesa de la localidad, Teresa Ladrero, entre muchos otros, para despedirle nada más conocerse su fallecimiento y decretarse tres días de luto oficial.

Javier Lambán estuvo acompañado por su amigo Joan Manuel Serrat en la presentación de su libro 'La emoción política'. / Servicio Especial

Por voluntad expresa de la familia, el último adiós al que fuera Hijo Predilecto de Ejea, título que llevó con gran honor y orgullo desde 2020, fue un acto corto, intenso e íntimo en una sala del tanatorio de las Cinco Villas, entre canciones de su gran amigo Joan Manuel Serrat.

La elegía corrió a cargo de Jesús Sarría, amigo desde la infancia del presidente, quien apoyado en versos de Miguel Hernández, afirmó que la muerte del otrora alcalde de Ejea de los Caballeros es «manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida» . Sus palabras también subrayaron que Lambán gobernó con el respeto no solo de sus compañeros, sino también de sus adversarios, y que «su pasión por la política, anteponiendo siempre los intereses públicos, será un ejemplo para las generaciones futuras».

Lambán trasladó esa pasión también a su vida personal. Porque como el mismo reconoció en sus memorias, que vieron la luz en 2024 bajo el título de Una emoción política, era un apasionado del fútbol, en especial del Real Madrid y de Alfredo Di Stefano; le apasionaba la canción de autor y la literatura; era un amante confeso de Aragón y de Ejea y, por encima de todo, era un apasionado de la vida.

Javier Lambán en el inicio de las fiestas de la Virgen de la Oliva de Ejea en 2013. / Servicio Especial

Una vida por su tierra

Antes de ser la cara visible del Gobierno de Aragón durante casi una década (2015-2023), la carrera política de Javier Lambán se inició en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, localidad a la que siempre estuvo ligado y de la que allá por donde iba, hacía gala de su «ejeanidad».

Lambán se estrenó como concejal y segundo teniente de alcalde en 1983, con 26 años. Responsable de Cultura en una primera legislatura dentro del equipo de Gobierno, pasó a la oposición en 1987, cuando actuó como portavoz del PSOE en el consistorio. Lo fue solo durante cuatro años, lo que tardaron los socialistas en recuperar la alcaldía. Entre 1991 y 2007 ejerció como primer teniente de alcalde. A partir de ese año, y durante dos legislaturas, hasta 2014, Lambán cumplió «su primer sueño político» y se convirtió en alcalde de Ejea, villa de la que en enero de 2020 fue nombrado Hijo Predilecto, su mayor orgullo, como el mismo reconoció al recoger la distinción.

Javier Lambán recibió la Medalla de Aragón en abril de 2023. / Europa Press

En 1999, Javier Lambán fue elegido también presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, institución que presidió durante tres legislaturas, hasta 2011. En 2012 dio el salto a las Cortes de Aragón como diputado autonómico y en julio de 2015 juró por primera vez el cargo de presidente de Aragón, repitiendo en 2019 y dando forma a un Gobierno cuatripartito nunca antes visto. El último capítulo de su carrera institucional lo escribió desde la Cámara Alta. Lambán fue nombrado senador por designación autonómica después de las elecciones de mayo de 2023.