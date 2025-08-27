Ejea promueve unas fiestas populares, sanas e igualitarias

Las fiestas de Ejea 2025 mantienen su compromiso con la igualdad, el cuidado y la diversidad. Por esta razón, desde la Concejalía de Igualdad, se ha renovado la propuesta de unirse a la Peña Experta en Cuidarse, que ya ha recorrido varios pueblos de la zona, y que este año se articula en torno al lema No des la chapa; póntela o pónsela. Con esta nueva campaña se busca motivar a la ciudadanía a mirar la realidad de las fiestas y descubrir lo sanas e igualitarias que pueden ser las relaciones, así como lo bien que sienta cuando los cuidados son lo máximo en las peñas, grupos o cuadrillas.

Este año, se quiere incidir en la salud de la chavalería en los encuentros sexoafectivos. Para ello, se ha propuesto a las chicas y chicos de más de 16 años responder tres cuestionarios, a través de un código QR. Ligar cuidando, prevención de ITS y embarazos o el consentimiento y la ética son la temática de estos test, que estarán premiados con cuelga-llaves, preservativos o abanicos.

Otra de las propuestas de este año para cuidarse y cuidar a nuestro entorno es una dinámica que consiste en un juego de diez chapas con mensajes clave sobre: límites, amor propio, responsabilidad afectiva, placer, protección…

Este ejercicio gira en torno al lema de este año, que rinde homenaje a la reconocida y exitosa campaña de los años 90 póntelo, pónselo, que marcó a toda una generación.

Puntos violeta y arcoíris

Además, siguiendo la estela de los últimos años se instalarán Puntos Violeta y Arcoíris, que permanecerán abiertos de 21.30 horas a 3.30 horas junto al ayuntamiento. Un espacio seguro que ofrece atención, información y apoyo en caso de vivir o presenciar violencias por machismo u homofobia.