Feriar vuelve a traer la artesanía y alimentación a las fiestas de Ejea

Feriar, la feria de artesanía y alimentación, donde el sabor, la creatividad y los productos de proximidad tienen todo el protagonismo, volverá a ocupar la avenida Cosculluela del 5 al 7 de septiembre.

Organizada por Sofejea y el Ayuntamiento de Ejea, esta feria se ha consolidado como un punto de encuentro entre productores, artesanos y el público. Este año, se espera la participación de más de 30 expositores con productos de alimentación y artesanía.

Feriar Ejea representa una apuesta por el comercio local, la sostenibilidad, el talento artesano y la dinamización del municipio, ofreciendo una experiencia de tradición, innovación y cercanía.

Dónde y cuándo:

Días: 5, 6 y 7 de septiembre.

Hora: 11.00 a 14.00 y 18.00 a 21.30 horas.

Lugar: al final de la avenicada Cosculluela.