«Las fiestas nos reúnen en torno a la tradición y la convivencia»

Este año el programa incluye casi 200 actos. ¿Cómo se logra coordinar una programación tan amplia y diversa?

Para organizar un programa de este nivel con tantos actos se necesitan meses y meses de preparación. Tenemos una colaboración activa con colectivos culturales, deportivos, asociaciones como Interpeñas Ejea que es un pilar fundamental de las fiestas y como no, con los servicios municipales.

Existe una coordinación entre todos para conseguir que ese trabajo en equipo salga a la luz durante los 9 días de fiestas.

¿Hay alguna novedad?

Todos los años intentamos incluir novedades en la programación. Sin duda, tres de los actos que habría que remarcar son los bueyes para niños y niñas, el tardeo con nuestros grupos ejeanos y los dos días de fuegos artificales.

Rozalén o La Guardia son los grandes nombres de esta edición. ¿Qué espera que aporten a la programación?

Sin duda, tenemos un cartel musical de nivel con un total de 26 actuaciones repartidas en 9 días, en las que combinamos los diferentes estilos musicales de nuestros grupos locales con los artistas nacionales e internacionales que consiguen llenar las calles de Ejea del mejor ambiente posible y por supuesto, todo ello repercute en el tejido empresarial y económico de Ejea.

¿Cómo valora la implicación de charangas, bandas y asociaciones locales en mantener viva la identidad festiva ejeana?

Son el pilar fundamental de nuestras fiestas. Llenan de color, de música y de buen ambiente las calles de Ejea y eso se contagia a todas las personas que disfrutamos y vivimos estos días tan esperados.

El programa incluye iniciativas específicas para diferentes sectores de la población. ¿Cómo se trabaja desde la concejalía para que las fiestas lleguen a todos y sean inclusivas?

Desde la concejalía trabajamos para que las fiestas sean para todos y todas. Por eso el programa incluye actividades pensadas para niños, niñas, jóvenes, mayores y familias y se organiza de la mano de asociaciones y colectivos, garantizando una participación amplia e inclusiva.

Desde hace años vienen impulsando una campaña para fomentar la igualdad en las fiestas. ¿Cómo cree que está calando este mensaje en la ciudadanía?

Poco a poco estas campañas van teniendo un impacto real, y los datos muestran que estamos avanzando, lo que nos deja satisfechos con el trabajo realizado. Por supuesto, aún queda camino por recorrer y actitudes por transformar, pero estoy seguro de que, entre todos y todas, Ejea seguirá siendo un lugar inclusivo y un ejemplo donde vivir.

Los actos taurinos, encierros, verbenas y folclore siguen siendo esenciales. ¿Cómo se mantiene el equilibrio entre la tradición y las nuevas propuestas culturales?

Ejea es, sin duda, la ciudad de la tauromaquia y del folclore. Trabajamos durante meses para ser referentes en el mundo taurino con concursos de desencajonamiento y con concursos de ganaderías que ponen un gran nivel a los encierros año tras año.

En cuanto al folclore, tenemos la suerte de contar con mucha gente que sigue la tradición y que involucra a los más pequeños y pequeñas en continuarla. Por lo tanto, solo queda darles mi enhorabuena y agradecimiento por el trabajo que realizan durante todo el año.

¿Qué impacto tienen las fiestas en la economía local?

Tienen un impacto muy positivo. Durante esos días aumenta el consumo en bares, restaurantes, hoteles y comercios, lo que supone un impulso muy importante para todos ellos. También se generan empleos temporales en la organización de los actos, en el montaje de escenarios, en la limpieza o en la seguridad.

Además, las fiestas dan visibilidad a nuestros productos locales y atraen a visitantes de fuera, lo que ayuda a promocionar Ejea como un destino cultural y turístico.

En definitiva, las fiestas no solo son un momento de convivencia, también son un motor económico para el municipio.

¿Cómo contribuyen las fiestas a reforzar el tejido comunitario de Ejea?

Las fiestas de Ejea refuerzan el tejido comunitario porque nos reúnen a todos en torno a la tradición y la convivencia. Además, el programa multicultural abre espacio a la diversidad, integrando a vecinos de distintos orígenes y haciendo que cada uno se sienta parte de la comunidad.