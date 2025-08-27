FIESTAS PARA TODOS
La juventud volverá a tener el espacio 'Mézclate Conmigo' durante las fiestas de Ejea
LA CRÓNICA
Mézclate Conmigo regresa este año con una nueva edición, un espacio pensado para la juventud durante las fiestas de la Virgen de la Oliva. Del 30 de agosto al 7 de septiembre, la plaza Mamés Esperabé acogerá cada tarde un programa repleto de propuestas lúdicas, creativas y musicales.
La espacio se estrenará con la fiesta Mézclate, a cargo de la música del Dj Krispinight con fiesta de la espuma y un taller de pompas. Durante las jornadas festivas se podrá disfrutar del bautizo de los toricos, pinta caras, diferentes talleres y otras actividades. El lunes se disfrutara del show de Martika y el jueves los nuevos talentos ejeanos podrán cantar en el karaoke. El fin de semana habrá zonas de Play y realidad virtual, la música del grupo local 3 en Raya y la final del torneo de futbolín, entre otras.
Además, este año colabora el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, que participará de manera activa en la programación y aportará nuevas propuestas. Con este amplio calendario, Mézclate Conmigo 2025 reafirma su compromiso de ofrecer a la juventud ejeana un ocio alternativo, participativo y saludable, donde la música, la creatividad y la convivencia compartida son protagonistas. Una nueva edición que no dejará indiferente a ningún niño o niña ejeana.
Los mayores también cuentan con actividades propias
Las fiestas de Ejea también dejan espacio para las personas mayores, con actos y espectáculos pensados para ellos. El 1 de septiembre disfrutarán de la tradicional comida de mayores, y la posterior actuación de MªJesús y su acordeón y el ballet acrobático Flip Flap. Además, la mayoría de días a las 16.00 horas habrá café-concierto con diferentes orquestas, el tributo a Mocedades o el espectáculo folclórico de Jotas Cinco Villas. También podrán disfrutar de los almuerzo populares muchas de las mañanas de las fiestas, y participar en la oferta floral de la Virgen de la Oliva.
- El Real Zaragoza, cerca de convencer a Paul Akouokou
- Calero se marcha traspasado a coste cero a la Cultural
- Dani Cárdenas ya está a un paso del Real Zaragoza
- Alerta por calor, tormentas y caída en picado de las temperaturas: Zaragoza, ante 72 horas de caos meteorológico
- El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)
- El Real Zaragoza hace un último intento por Akouokou
- Adrián Liso, Clemente, Aguado y la casuística desconcertante del Real Zaragoza
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”