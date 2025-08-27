Más policías y videovigilancia para garantizar la seguridad

El Cuerpo de la Policía Local de Ejea de los Caballeros ha reforzado su plantilla con la incorporación de tres efectivos más, pasando a estar integrado por 33 policías.

Ejea dispone de un moderno sistema de videovigilancia. | SERVICIO ESPECIAL

Este incremento de personal va ligado a la reestructuración del Cuerpo de la Policía Local con las unidades de motoristas, seguridad vial, policía de barrio y seguridad nocturna, y a la creación de nuevos servicios como son las unidades de drones, mediación, canina, atención psicosocial en emergencias y VioGen.

Nuevas unidades

De hecho, uno de estos nuevos servicios se pondrá en marcha coincidiendo con las próximas Fiestas de Ejea 2025, se trata de la unidad canina para el control y detección de drogas.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aspira a convertirse en una de las ciudades más seguras de Aragón, tal y como se puso de manifiesto en la última Junta Local de Seguridad celebrada el 24 de julio.

Sistema de videovigilancia

Esta pretensión se acompaña de inversiones municipales en modernos y mejores equipamientos para la policía local, como es el sistema local de videovigilancia, que está reduciendo el número de hechos delictivos e infracciones por su efecto disuasorio y posibilitando altos porcentajes de identificación de los autores.

Desde su central, la Policía Local de Ejea de los Caballeros controla mediante este sistema de videovigilancia 310 cámaras de seguridad, distribuidas en instalaciones municipales y en distintos puntos estratégicos de la ciudad.