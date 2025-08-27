AHORRO ENERGÉTICO

El Polígono Valdeferrín estrena alumbrado led

Se han renovado 256 luminarias en el polígono. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

EJEA DE LOS CABALLEROS

Financiadas por el Plan PLUS de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha llevado a cabo recientemente actuaciones de mejora en el alumbrado público del Polígono Valdeferrín.

En concreto, la reforma ha consistido en el cambio de 256 luminarias por otras más modernas de tecnología led de 100 W. Esta actuación, que ha supuesto una inversión de 172.473 euros, posibilitará el ahorro energético de 128.000 KW al año.

