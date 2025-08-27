El Polígono Valdeferrín estrena alumbrado led

Financiadas por el Plan PLUS de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha llevado a cabo recientemente actuaciones de mejora en el alumbrado público del Polígono Valdeferrín.

En concreto, la reforma ha consistido en el cambio de 256 luminarias por otras más modernas de tecnología led de 100 W. Esta actuación, que ha supuesto una inversión de 172.473 euros, posibilitará el ahorro energético de 128.000 KW al año.