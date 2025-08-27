La I Titan Race Ejea, la primera carrera de obstáculos de las Cinco Villas será el 20 de septiembre

El próximo 31 de agosto a medianoche finalizarán las inscripciones para participar en la I Titan Race Ejea, la primera carrera de Obstáculos de las Cinco Villas que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en Ejea de los Caballeros.

Organizada por el Club Titan School Ejea y con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Comarca de Cinco Villas y DPZ, la prueba se dividirá en varias modalidades, desde élite a popular, pasarndo por equipos y Titan Kids, con recorridos adaptados en dos distancias: 10km para categorías Élite y Popular y 5km para categorías Popular y Equipos.

La prueba se iniciará y concluirá en las instalaciones del antiguo campo de fútbol del Luchan y transcurrirá por las piscinas municipales, el parque central, Aquagraria, la estanca de La Llana, plaza de toros y zonas aledañas, en un entorno natural donde la orografía del terreno se sumará a los obstáculos artificiales que la organización repartirá a lo largo del recorrido.

En los diferentes obstáculos entre los que habrá muros, pista americana, carga o volteo de rueda, entre otros, se ubicará personal de la organización que indicará cómo superar el obstáculo que, en caso de no hacerlo correctamente, conllevará una penalización.

Una carrera que pondrá a prueba la habilidad, la fuerza y la resistencia de los participantes y en la que, como dicen sus organizadores, rendirse no es una opción.