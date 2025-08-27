Más de veinte artistas harán sonar sus canciones en Ejea

El cartel musical de las fiestas en honor a la Virgen de la Oliva vuelve a tener, un año más, actuaciones para todos los gustos. Este año más de una veintena de artistas actuarán en siete escenarios diferentes repartidos por la localidad durante los nueve días festivos. Porque si por algo se caracterizan las fiestas de Ejea de los Caballeros, es por la variada oferta de espectáculos musicales, en su gran mayoría gratuitos, que año tras año logran llenar las plazas y calles de vecinos y visitantes, lo que convierte a la villa en epicentro musical de la comunidad durante estos días. Así, se podrá disfrutar de la actuación de cantantes de renombre dentro del panorama musical español, grupos con denominación de origen aragonés y orquestas que dejan sabor a verbena popular.

El grupo ejeano Tako hará parada con su gira de aniversario en su pueblo. | SERVICIO ESPECIAL

‘El Abrazo’ de Rozalén

El beatboxer Grison actuará junto a la cómica Paula Púa. | SERVICIO ESPECIAL

Rozalén será el plato fuerte de las fiestas de este año. La albaceteña visitará el escenario del Recinto Antiguo Luchan el jueves 4 de septiembre a las 22.30 horas con su gira El Abrazo para hacer vibrar al público gracias a canciones como Girasoles, sin dejar de lado sus temas más reivindicativos como Justo o La puerta violeta. Un concierto que no dejará indiferente a nadie.

Rozalén visitará Ejea el 4 de septiembre. | SERVICIO ESPECIAL / Servicio especial

Además, otros artistas del panorama nacional traerán a Ejea de los Caballeros sus espectáculos como la cómica Paula Púa y el beatboxer Grison-La Revuelta-, que ofrecerán su show a los ejeanos el 2 de septiembre a las 19.30 horas en el polideportivo municipal.

El mítico grupo de los años ‘80, La Guardia, también actuará en el escenario de la avenida Cosculluela el 5 de septiembre haciendo vibrar al público más nostálgico con canciones como Cuando brille el sol Mil calles llevan hacia ti o El mundo tras el cristal.

Variedad de estilos

Algo que diferencia a las fiestas de Ejea es que ofrece una oferta variada y para todos los públicos, por eso podremos encontrar desde actuaciones de ritmos mexicanos hasta el indie del sur de nuestro país. Por ejemplo, Puro Relajo actuará el 30 de agosto en la avenida Cosculluela con un amplio repertorio de canciones mexicanas. O Mariachi Villa y sus dorados, que actuarán en el mismo escenario un día más tarde, un grupo ejeano que interpretará las canciones más conocidas del folclore mexicano. El grupo granadino Monodosis reivindicará la energía musical del siglo XXI con la Fiesta del Indie, el 4 de septiembre en la plaza de la Diputación.

Grandes orquestas

Sin embargo, lo que caracteriza a una fiestas populares son sus verbenas y las clásicas orquestas. Ejea no ha descuidado tampoco este aspecto y, de nuevo, visitarán la localidad algunas de las orquestas más importantes de nuestro país, como la impresionante orquesta Panorama, que actuará en el parquin de la plaza de toros el día 2 de septiembre. La orquesta Vulkano también traerá su show hasta la avenida Cosculluela el sábado 6 de septiembre.

Y para cerrar el cartel este año, el tributo La Otra Oreja rendirá homenaje al clásico grupo pop La Oreja de Van Gogh, el domingo 7 de septiembre.

Los Dj’s también tendrán presencia destacada durante todas las jornadas festivales y este año pincharán: Fernando Moreno, Krispinight, Andrew, Nicky, Pipo, Patiwi y Kato. Además, el show de los 40 Urban desembarcará en la plaza de la Villa el viernes 5 de septiembre.

Apuesta por artistas y talento con denominación aragonesa

Además de un gran cartel musical, el consistorio ejeano quiere apoyar e incentivar el talento aragonés. Por eso, una gran parte de su propuesta musical son artistas locales y con arraigo en nuestra comunidad. El 29 de agosto en la plaza de España a las 23.00 horas se subirás al escenario La Troba, con sus jotas, pasodobles y coplas. El 31 de agosto, le tocará el turno a Aires de Aragón, el grupo folclórico natural de la localidad actuará en la plaza de la Villa a las 23.00 horas. Seguidamente, en el escenario de la avenida Cosculluela, actuarán Benito Kamelas, la banda que rinde homenaje a la ciudad de los amantes y sus fiestas de La Vaquilla con la canción Teruel. El miércoles 3 de septiembre, hará parada la banda ejeana Tako, con su gira de 40 años sobre los escenarios tocando puro rock&roll. Vinilos Rayados será el último grupo aragonés que actue este año, el día 5 de septiembre en la plaza de España a la 1.00 horas. Su actuación mezclará versiones de canciones rock de los años 80 y temas de creación propia.