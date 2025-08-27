Viki Lafuente pone el fin a los Conciertos del Agua

Viki Lafuente ha sido la encargada de poner el broche de oro a los Conciertos del Agua de Ejea, tras seis actuaciones divididas entre julio y agosto.

Este año se ha celebrado la XIII edición del ciclo. | SERVICIO ESPECIAL

La voz del soul aragonesa, Viki Lafuente, volvió a subirse en el anfiteatro ejeano el pasado 23 de agosto tras hacerlo hace seis años, después de su paso por el programa musical La Voz. Esta vez trajo el espectáculo Mujeres Salvajes, Wild Woman: voces que cambiaron la historia con el que celebró la fortaleza y el poder femenino explorando las huellas que dejaron otras mujeres en la política, la cultura o el arte.

Un espectáculo que no fue únicamente musical y teatral, sino que se realizó una llamada a la reflexión y movilización a través de la fusión de música y narración de esta artista de rock y soul.

Un último concierto que no dejó indiferente a nadie y que mantuvo el nivel musical de los otros cinco protagonistas que han formado parte del cartel de la XIII edición del ciclo Conciertos del Agua que entre el 19 de julio y el 23 de agosto ha permitido a los ejeanos disfrutar del los ritmos y estilos variados de Juan Valderrama, La Ronda de Boltaña y, más recientemente, de Morochos, The Taverners y Yoli Saa.