Un acercamiento a la diversidad cultural
LA CRÓNICA |
La Semana de la Cooperación se ha celebrado en Ejea de los Caballeros del 21 al 27 de septiembre con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la solidaridad y la cooperación al desarrollo.
La semana arrancó con los pasacalles junto a los gigantes y gigantonas de Nicaragua que cruzó por todo Ejea. Durante los días siguientes no faltaron la exposición La Cooperación Aragonesa o los talleres de costura y cosmética, con productos de Senegal y Marruecos. También hubo un espacio destinado para hablar sobre acción humanitaria con la conferencia Gaza, donde habita la humanidad, de la mano de Lorena Gamito, doctora de acción humanitaria en UNRWA. La semana se cerró con la proyección de la película El Salto y el cuentacuentos La nanita Engacia para los más pequeños.
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros reafirma así su compromiso con la cooperación al desarrollo en una apuesta constante por la solidaridad internacional y la justicia global.
Ciudadanía y convivencia
En el marco de la Semana de la Cooperación, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha presentado además el II Plan para la Ciudadanía y la Convivencia en Ejea y Pueblos que se acaba de aprobar. Su elaboración ha permitido incrementar el conocimiento de la realidad poblacional que se encuentra en Ejea de los Caballeros y sus Pueblos tras los flujos migratorios y, así, poder abordar las necesidades relacionadas con la diversidad cultural y recoger propuestas sobre medidas y actuaciones que contribuyan a mejorar la gestión de la situación y la convivencia.
Con su aprobación concluyen una serie de sesiones, reuniones, talleres participativos y actividades que se han ido convocando desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, para facilitar la participación de todas aquellas personas interesadas, sean ciudadanía organizada o no organizada, infantil y adulta, administración, recursos o profesionales.
