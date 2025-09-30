La banda lleva el nombre de Ejea por Aragón y más allá

La Banda de Ejea encara el final de 2025 con múltiples actuaciones tanto dentro como fuera de Aragón, ejerciendo de baluarte de la localidad allá dónde va.

Las fiestas de Ejea contaron con su participación. | SERVICIO ESPECIAL

Así, entre finales de agosto y principios de septiembre, ha participado hasta en cuatro actos de los programados dentro de las Fiestas de la Virgen de la Oliva, poniendo la banda sonora a las celebraciones. Desde el comienzo de los festejos, pusieron música a la Ofrenda de Flores de la Virgen, en la que combinaron la indumentaria de verano con el traje tradicional aragonés y lucieron medallas de la Cofradía de la Virgen de la Oliva, y también participaron en los festejos taurinos y en la clausura de la novena.

Y, tal y como explica el director de la banda, Javier Comenge, como muestra de agradecimiento por las actuaciones y acompañamientos musicales a la patrona de la Villa, la banda recibió una pequeña talla de Nuestra Señora de la Oliva y un centenar de cintas de la Virgen para cada músico de la formación que llevará allá donde vayan.

Además, nada más terminar los festejos ejeanos, se trasladaron hasta Mataró (Barcelona) para acompañar en la procesión de la Cofradía de María Santísima de las Angustias, con motivo del estreno de su paso portado a costal. Allí, interpretaron piezas como La Dulzura de María, la Marcha Real o la Esperanza de Triana Coronada y recibieron con enorme gratitud la medalla de la hermandad.

Por delante, la agenda de la Banda de Música de Ejea sigue repleta de actos. Como en años anteriores, la agrupación realizará el acompañamiento musical en la Feria Taurina del Pilar 2025, en la que participarán hasta en cuatro ocasiones. Además, este año, como novedad, también participará por segunda vez en la Ofrenda de Frutos con la Casa Andalucía, siendo la primera en 2014, coincidiendo con su centenario.

Actualmente, la Banda de Música de Ejea de los Caballeros, con más de 100 años de historia, cuenta con 95 integrantes y una banda juvenil con 40 músicos.