Comienza el nuevo curso 2025-2026

La Universidad de la Experiencia (UEZ) comienza un nuevo ciclo educativo con la apertura solemne del curso 2025/2026. Lo hará el próximo jueves 16 de octubre con la conferencia El amor y el derecho aragonés, por parte de Mª del Carmen Bayod López

Esta oportunidad educativa se imparte en el Centro Cívico Cultura y está dirigida a personas mayores de 55. Con ello, la UEZ fomenta la participación de los mayores en la sociedad actual, intercambiando conocimientos y experiencias, manteniendo y entrenando la vitalidad intelectual y, en definitiva, dando vida a los años.

El programa diseñado para este curso incluye 6 asignaturas, complementadas con algunas conferencias.