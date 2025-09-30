Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BARRIO DE LAS ERAS

El consistorio creará seis zonas de aparcamiento

Los solares de Las Eras Altas tendrán 6 aparcamientos. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

EJEA DE LOS CABALLEROS

El Ayuntamiento de Ejea ha aprobado la inversión de 150.000 euros para acondicionar los solares como zonas de aparcamiento en el barrio de Las Eras Altas. Estas obras están financiadas por el Plan PLUS 2024 de Diputación Provincial de Zaragoza.

Los trabajos consistirán en actuaciones de deslinde, amojonamiento, retirada de tierra vegetal, extendido de capa de zahorra para regularizar pendientes y colocación de bordillos perimetrales y formación de accesos.

