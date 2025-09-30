Ejea reclama al Gobierno de Aragón garantizar el transporte

Hace más de un año, el Gobierno de Aragón anunció un nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera en Ejea de los Caballeros, un servicio indispensable para un municipio que cuenta con nueve núcleos de población diferenciados.

En la actualidad, el consistorio denuncia que este nuevo mapa ha eliminado dos salidas circulares desde Ejea núcleo a los pueblos de Bardenas, El Bayo, Valareña, Pinsoro, El Sabinar y Santa Anastasia. Una de 12.00 a 13.00 horas, que facilitaba la realización de las gestiones en horario de mañana, y otra de 18.00 a 19.00 horas, siendo este un servicio imprescindible que permitía desplazarse a los pueblos a las personas que venían de Zaragoza a Ejea, ya que el servicio de los pueblos con Zaragoza se perdió hace años, acordándose mantener un servicio de lanzadera entre los pueblos y Ejea, con conexión Ejea – Zaragoza y viceversa. Ahora este servicio se perdería o comprimiría en demasía el tiempo disponible de las personas usuarias entre llegada y salida de los autobuses desde Zaragoza.

A esto se suma que los horarios establecidos dejan fuera de la ruta de los pueblos citados anteriormente a Bardenas, pasando a formar parte de la ruta Sádaba – Biota, lo que genera una innecesaria situación de peligrosidad por tener que cruzar los usuarios a pie la carretera A-127 para poder hacer uso del servicio.

Por estos motivos, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros solicitó hace dos semanas a la Consejería de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón reconsiderar las dos modificaciones realizadas y los horarios previstos en el nuevo mapa por no cubrir las necesidades reales de nuestra población y territorio, y se apliquen soluciones a la mayor brevedad posible. Por su parte, el Ejecutivo autonómico confirmó dar una solución en el mes de octubre.