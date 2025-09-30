Empieza la gestión de las primeras colonias felinas

En marzo, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros presentó el Programa de Gestión de Colonias Felinas que está llevando a cabo gracias al trabajo compartido de un responsable municipal, un veterinario responsable y cuidadores voluntarios, que recibirán formación gratuita y deberán seguir un protocolo basado en la metodología CER.

Fruto de este programa ya se está actuando en las primeras colonias felinas ubicadas en la plaza Merced, calle Tarazona, plaza del Rufián, calle Tajada y próximamente en la calle Santa María. En estas zonas se han esterilizado ya 70 animales, se han eutanasiado cinco por calicivirus o estado agónico, y se han entregado en adopción diez.

Las colonias felinas están formadas por grupos de gatos asociados a un territorio, que viven en libertad y que dependen principalmente de los recursos que les ofrecen los seres humanos.

Gestionar una colonia y controlarla tiene como objetivo, aunque pueda parecer contraintuitivo, su progresiva desaparición, observando los principios de ética en el manejo de animales, respeto a su grado de socialización, pero también control sanitario y reducción de impacto en el entorno.

La estrategia de esterilización y retorno ha demostrado ser una medida eficaz que, combinada con medidas de adopción, control del abandono y de la cría, puede llevar a una reducción drástica a medio plazo de las poblaciones felinas en libertad.