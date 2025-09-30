CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESCALADA
Laborda y Aznárez se cuelgan dos nuevas medallas
LA CRÓNICA
Los ejeanos María Laborda y Lizer Aznárez, integrantes deportistas del equipo aragonés de escalada y socios del Club de Montaña Exea, lograron sendas medallas en los Campeonatos de España que se celebraron a principios de mes en las modalidades de Velocidad y Escalada.
En el Campeonato de Velocidad, María Laborda se alzó con el bronce en la categoría absoluta; en el Campeonato de Bloque, Lizer Aznárez se hizo con la plata en la categoría juvenil sub 19 (17-18 años de edad).
Velocidad y Bloque
María Laborda volvió a mostrar su dominio en la escalada de velocidad con la medalla de bronce y batiendo su propio récord personal, con 7,63 segundos. En esta espectacular modalidad de Velocidad, los deportistas se enfrentan por parejas para ascender una pared de 15 metros de altura con agarres establecidos para las manos y los pies; al conocer ya los apoyos se trata de una auténtica carrera vertical, en la que los participantes explotan al máximo su fuerza y agilidad. En esta modalidad, la aragonesa ha sumado varios hitos a lo largo de su trayectoria, como la primera medalla femenina para España en una competición internacional y distintos títulos europeos.
Mientras, en la pujante modalidad de la escalada de Bloque, Lizer Aznárez se hizo con la medalla de plata que añade a palmarés en el que ya figuran distintos títulos autonómicos y nacionales, como la medalla de plata en el Campeonato de Escalada de Dificultad en 2024. Lizer compitió con la selección española juvenil, de la que la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada e Indorwall, organizadores del campeonato, destacó el «extraordinario nivel» de los juveniles, con más de 150 participantes.
