UN BARRIO CON PASADO Y MUCHO FUTURO
La Llana celebra 110 años de historia con tres días de actos
LA CRÓNICA
Los vecinos y vecinas del Barrio de La Llana han celebrado su 110 aniversario de una manera muy especial. Del 26 al 28 de septiembre han disfrutado de tres días intensos de festejos y homenajes que han sido todo un reconocimiento colectivo.
Ya el viernes 26, los actos se iniciaron con mucha expectación, congregando a muchos de los vecinos de La Llana. Primero lo hicieron en la Iglesia de La Llana, con una charla de los 110 años del barrio a cargo de la historiadora Asun Gil Orrios, seguida de un picoteo en la casa del barrio. El sábado 27, hubo actividades para todos los públicos. Desde cuentacuentos hasta orquestas y un Dj, aunque el acto central fue la gran comida popular en la que se anunció que la asociación de mayores será la pregonera de las fiestas de San Antonio 2026. El domingo 28, el aniversario concluyó con una misa en honor a las personas fallecidas del barrio y, por la tarde, un espectáculo de magia de la mano de Markus Galax con una merienda.
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol