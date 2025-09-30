Nueve comercios ofrecen artículos a precios atractivos

El próximo 3 y 4 de octubre, la plaza de la Villa de Ejea albergará el 32ª Mercado Stock, oportunidad perfecta para que los vecinos y vecinas de Ejea puedan disfrutar de descuentos en una amplia variedad de productos. Con este evento se dará por finalizada la temporada de rebajas.

Desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, el público tendrá acceso a una variedad de descuentos en productos como moda textil, calzado, menaje, artículos de decoración, complementos y moda infantil. Esta iniciativa busca impulsar las ventas del comercio local y ofrecer a los vecinos y visitantes una excelente ocasión para realizar sus compras a precios reducidos.

Los comercios que participarán son: Abaeva, Alma de Colibrí, Hosenser Hogar, Kids & Baby, María Cavero Shop, Salón de Belleza Divas, Street Uomo, Tere Bailo y Trendy Ejea. Todos ellos ofrecerán artículos de calidad a precios muy atractivos para dar salida al stock de temporada y dejar espacio a las nuevas colecciones de otoño-invierno.