SERÁ EL 3 Y 4 DE OCTUBRE
Nueve comercios ofrecen artículos a precios atractivos
LA CRÓNICA
El próximo 3 y 4 de octubre, la plaza de la Villa de Ejea albergará el 32ª Mercado Stock, oportunidad perfecta para que los vecinos y vecinas de Ejea puedan disfrutar de descuentos en una amplia variedad de productos. Con este evento se dará por finalizada la temporada de rebajas.
Desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, el público tendrá acceso a una variedad de descuentos en productos como moda textil, calzado, menaje, artículos de decoración, complementos y moda infantil. Esta iniciativa busca impulsar las ventas del comercio local y ofrecer a los vecinos y visitantes una excelente ocasión para realizar sus compras a precios reducidos.
Los comercios que participarán son: Abaeva, Alma de Colibrí, Hosenser Hogar, Kids & Baby, María Cavero Shop, Salón de Belleza Divas, Street Uomo, Tere Bailo y Trendy Ejea. Todos ellos ofrecerán artículos de calidad a precios muy atractivos para dar salida al stock de temporada y dejar espacio a las nuevas colecciones de otoño-invierno.
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol