La presentación de ideas finaliza el 10 de octubre

La convocatoria anual del proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales, del que Adefo Cinco Villas forma parte, destinada a detectar y apoyar iniciativas innovadoras lideradas por jóvenes en el medio rural de Aragón ya está abierta. En esta novena edición, el proyecto se desarrolla en colaboración con Laaab (Laboratorio Aragón Gobierno Abierto), con el objetivo de facilitar que las ideas de la juventud se transformen en proyectos reales con impacto social en el territorio.

Innovación social

Made in Rural 9 refuerza la apuesta por la innovación social en entornos rurales y se enmarca en el compromiso del Gobierno de Aragón con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). La edición busca simplificar los trámites y acompañar a las personas jóvenes para que sus propuestas se conviertan en ejemplo e inspiración para toda la comunidad.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 35 años que residan o estén empadronados en municipios rurales de Aragón. Las propuestas pueden presentarse de forma individual o en grupo, de manera formal o informal.

¿Qué tipo de proyectos se buscan? Se valorarán proyectos que respondan a necesidades reales de sus comunidades con carácter innovador, colectivo y sin ánimo de lucro. Quedan excluidas las propuestas de naturaleza empresarial o aquellas que persigan beneficio personal.

Apoyo económico y acompañamiento

La convocatoria dispone de una dotación total de 5.000 €, que se distribuirá entre los proyectos seleccionados según su puntuación final. Además, las propuestas no elegidas recibirán asesoramiento para la búsqueda de financiación alternativa.

Comité y criterios de selección

El jurado estará formado por personal técnico de Laaab, especialistas en juventud y desarrollo rural, y jóvenes promotores con experiencia en ediciones anteriores. Los criterios de valoración principales serán: innovación, inclusión, sostenibilidad, impacto territorial y participación comunitaria.

La información completa está disponible en dinamizomipueblo.es. Es recomendable contactar con Adefo Cinco Villas antes de presentar iniciativas para recibir asesoramiento y apoyo (teléfono y WhatsApp 660 491 700, e-mail alberto.conejos@adefo.com).

•Presentación de ideas: Hasta el 10 de octubre de 2025. Las personas interesadas deben completar un formulario que podrán encontrar en la sección de noticias de Adefo Cinco Villas, y enviar un vídeo explicativo de 1 minuto a la dirección indicada.

•Encuentro de iniciativas: 7, 8 y 9 de noviembre de 2025 en Villanúa (Huesca). Una jornada formativa y de intercambio diseñada para fortalecer las propuestas seleccionadas.

•Proyecto definitivo: Antes del 1 de diciembre de 2025. Los equipos desarrollarán la versión final de su propuesta con apoyo de profesionales en juventud y desarrollo rural.

•Ejecución de los proyectos: A partir del 1 de septiembre de 2026, con acompañamiento personalizado durante 9 meses.

•Difusión y mentorías: Los proyectos integrados en la red ‘Made in Rural’ compartirán resultados y experiencias que contribuirán a futuras ediciones.