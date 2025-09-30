En los próximos meses el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros tiene previsto habilitar tres nuevas zonas de esparcimiento canino (ZEC), espacios reservados y debidamente señalizados para este uso.

El primero de ellos se situará, tras haberse analizado parámetros técnicos como límites, suelo, materiales y elementos de uso, en las cercanías del río Arba de Luesia (zona El Puyal) y del espacio adyacente al centro comercial. La ZEC, que abarcará una superficie de 6.070 m2, estará delimitada por una valla y contará con un circuito agility (valla de salto, rueda, empalizada, pasarela, slalom, túnel rígido y guardacanes), papelera canina, bancos, y fuente doble de agua.

Los otros dos, en los barrios de Las Eras y de La Llana, todavía sin ubicación determinada.

El ayuntamiento establecerá y difundirá unas normas de uso que figurarán a la vista del público en lugares preferentes. Con esta actuación la entidad local pretende ayudar al correcto desarrollo social y emocional de animal y reducir el número de futuras situaciones de conflictividad. De este modo se protege también el derecho del resto de ciudadanos, favoreciendo la correcta convivencia entre personas titulares o responsables de perros de los que no lo son.