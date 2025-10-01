Ahora sí, hablemos del suicidio

*Trabajador social de Recursos de Salud Mental ARCADIA-Fundación Agustín Serrate

Desde el año 2003, el 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención de Suicidio. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, 2023 se produjeron 4.116 fallecidos por esta causa.

El suicidio es un fenómeno complejo con múltiples causas, lo que hace difícil anticiparlo. La conducta suicida no constituye una enfermedad en sí, sino la expresión de un malestar emocional intenso, y puede presentarse en diferentes circunstancias sin que existan advertencias evidentes. De hecho, hay personas que mueren por esta causa, sin haber manifestado previamente pensamientos o intenciones suicidas.

Los estudios internacionales más recientes identifican diversos colectivos con una especial vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran las personas con problemas de salud mental, aquellas que presentan algún tipo de discapacidad, la población de edad avanzada, los adolescentes y jóvenes, así como las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Asimismo, se incluyen los individuos en situación de pobreza o exclusión social, las víctimas de violencia, quienes padecen enfermedades graves o dolor crónico y, finalmente, las personas privadas de libertad en instituciones penitenciarias.

Algo está ocurriendo cuando cada año, el dato de fallecidos por esta causa es mayor. Por ello, son multitud los profesionales de salud que abogan por hablar de esta problemática.

¿Qué hacer para prevenir si consideramos que alguien está en riesgo?: escuchar sin juzgar, preguntar sobre ello, ofrecer compañía física o telefónica, eliminar objetos letales de su alcance y orientar a buscar ayuda profesional (médico de atención primaria, servicios de salud mental o derivación a urgencias si la situación es grave).

También es importante contemplar los recursos inmediatos ante un riesgo alto: Si hay peligro o riesgo vital inminente, llama al 112 (servicio de emergencias). También, para personas con ideación suicida y sus allegados, existe la Línea de atención a la conducta suicida, llamando al 024, un servicio nacional, gratuito y confidencial.