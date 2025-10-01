El barrio de Las Eras contará con un pabellón polivalente
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros avanza en la construcción de una nave polivalente en el barrio de Las Eras Altas. La inversión de 492.273 euros será financiada en su totalidad por el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza. Se prevé que el equipamiento esté abierto al uso en octubre de 2026. Esta actuación se completará con otra de urbanización, por valor de 258.837 euros, para integrar el edificio en su entorno inmediato, garantizando tanto el acceso peatonal y rodado como la preparación de las infraestructuras básicas que posibiliten en fases posteriores la ejecución de edificaciones complementarias (cafetería y vestuarios).
