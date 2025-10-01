Cárnicas Cinco Villas, un referente en participación y motivación de los empleados

En el corazón de Ejea de los Caballeros se encuentra Cárnicas Cinco Villas, del Grupo Vall Companys y una de las plantas cárnicas más grandes y avanzadas de España. Esta planta aragonesa es pionera en programas de talento que buscan dar voz a los empleados, mejorar la eficiencia y crear entornos de trabajo más saludables, motivadores y seguros.

Graduación de la formación Kaizen de la sección de envasados de Cárnicas Cinco Villas. | CÁRNICAS CINCO VILLAS

En un contexto laboral donde atraer y retener talento es un desafío constante, Cinco Villas apuesta por escuchar activamente a su plantilla. El objetivo es claro: que cada persona participe en la toma de decisiones, proponga mejoras y se sienta parte esencial del proyecto común, construyendo un modelo centrado en las personas que optimiza procesos y fomenta un ambiente laboral seguro y comprometido.

Proyecto Kaizen: participación y mejora

El método Kaizen es una filosofía japonesa que promueve la mejora continua mediante pequeños cambios incrementales en las tareas diarias para lograr resultados significativos a largo plazo. La palabra «Kaizen» se traduce como «cambio bueno» y busca optimizar procesos, reducir ineficiencias y aumentar la productividad, aportando valor añadido a los profesionales.

En Cárnicas Cinco Villas, Kaizen permite que los empleados propongan mejoras en sus áreas de trabajo, reforzando su sentido de pertenencia y contribuyendo a la optimización de los procesos productivos. Durante tres años, el proyecto se desarrolló en la sección de envasado y, gracias a los buenos resultados, se trasladó progresivamente a otras áreas de la planta, impactando positivamente en eficiencia, organización de turnos, prevención de riesgos y calidad.

El Kaizen Institute, socio estratégico del proyecto, proporciona consultoría y formación especializada para capacitar a la industria alimentaria en productividad, retorno financiero y calidad. Gracias a sus conocimientos y estrategias personalizadas, ha ayudado a implementar cambios sostenibles y efectivos, consolidando una cultura de mejora continua en la planta.

Hace unos días, la compañía celebró la graduación de los responsables de la sección de envasado que completaron con éxito esta formación con el Kaizen Institute. Aunque esta etapa ha finalizado, la colaboración continuará para consolidar mejoras y mantener la dinámica de participación.

C+ Impulso: escuchar a los empleados

El programa C+ Impulso nació como un banco de pruebas para superar los modelos tradicionales de encuestas de satisfacción y crear un sistema de participación directa. Este proyecto permite que los empleados compartan inquietudes y propuestas, generando mejoras concretas en prevención de riesgos, seguridad, mantenimiento, calidad de procesos y eficiencia. Gracias a esta iniciativa, la planta ha logrado estabilizar y reducir el absentismo, mientras que en el sector la tendencia sigue al alza.

Transformando la cultura laboral

La participación activa impacta directamente en la seguridad laboral, la eficiencia de los procesos y la calidad de los productos. Además, genera mayor sentido de pertenencia y motivación, claves para fidelizar talento. Bernat Mateu, responsable de Desarrollo y Gestión de Personas de la división porcina, destaca que «cuando el personal se siente escuchado y percibe que sus aportaciones se traducen en mejoras reales, se genera un clima de confianza que impacta en la productividad y el compromiso».

El éxito de Cárnicas Cinco Villas ha servido de ejemplo y se ha comenzado a implementar en otras empresas del Grupo Vall Companys, consolidando la planta como referente en innovación, talento y gestión de personas.